Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
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Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Güncel

Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan, taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan, taş sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hayriye Mahallesi'nde komşular arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aile fertlerinin de katılmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Metin, Şiyar, Şahin, Burak, Ali, Ersin, Yusuf ve Sedat B. yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçlere olayın gerçekleştiği mahalle ve Devlet Hastanesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı
Siverek'te komşular arasında sopalı bıçaklı kavga: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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