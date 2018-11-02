Siverek'te kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kış günlerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından olan kışlık peynir tezgahlarda yerini aldı.

İlçede ilkbahar aylarında özelikle koyunlardan sağılan sütlerden elde edilen Siverek peyniri, kaynatılarak aylarca soğuk hava depolarında bekletildikten sonra kıvamına ulaşıyor. Siverek'li vatandaşlar kış için hazırladıkları peynirlerinden arda kalanlarıysa tezgahlarda satışa sunuyor. Temizliği ve kalitesine göre fiyatları 18 ile 30 lira arasında değişen Siverek peynirine vatandaşlardan rağbet çok. 15 yıldır ilçenin Hürriyet caddesinde peynir satıcısı olan Mustafa Oldurur, 'Vatandaşlardan Siverek peyniri ile fabrikasyon peynirini karıştırmamaları gerektiğini belirterek, "Siverek peyniri genellikle yağlı olur. Bu koyun peynirinden oluşur, saf koyun sütünden elde edilir. Fiyatları 18 ile 30 Türk Lirası arasında değişir. Bu dönemde aileler örneğin, 3-4 teneke soğuk hava deposuna atıyorlar, kışın soğuk hava deposundan çıkartılarak tüketiyorlar. Fazla peyniri olanda buralara getirip satıyor. Siverek peyniri yağ oranı yüzde yüz iken, fabrikasyon peyniri yüzde on civarlarında. Son zamanlarda kışlık peynirine rağbet çok, çevre illerden ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerden de sipariş alıyoruz" diye konuştu.