Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar
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Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar

08.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:46

- Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, Siverek'li doğaseverler Takoran vadisinde stres attı.

- Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar

ŞANLIURFA - Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle, Siverek'li doğaseverler Takoran vadisinde stres attı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle, Siverek'li doğaseverler bölgede saklı cennet olarak adlandırılan Tokaran vadisinde yürüyüş gerçekleştirerek, stres attı.

Doğa Severler Gezi Kulübü tarafından organize edilen ve 60 kişilik grup sosyal mesafeye dikkat ederek, Fırat barajının kıyısında yaklaşış 5 kilometre yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonrasında kamp ateşi yakan grup, yemek yiyerek söylenen şarkı ve türküler eşliğinde eğlendi.

Korona virüs nedeniyle inanların içeri tıkandığını ve bu nedenle strese girdiğini söyleyen Doğa Severler Gezi Kulübü Başkanı Mustafa İncealan, "Bu geziler sayesinde sayesin de insanlarımız temiz bir hava alıyor, stres atıyor. Aslında doğa hayatı bambaşka bir hayat, Korona virüs denen illetten uzak bir hayat. Burada kimse korona'dan, hastalıktan söz etmiyor. Temiz hava, sağlıklı yürüyüş ve muhteşem manzaralar var. Biz hiçbir ticari kaygı gütmeden, doğa ile iç içe gezilerimizi yapıyoruz, bize katılmak isteyen, Fırat'ın eşsiz manzarası karşısında stres atmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar
Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar
Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar
Siverek'te kısıtlama kalkınca, Tokoran vadisinde stres attılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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