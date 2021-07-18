SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
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SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki Hulusi Korkmaz (55) ile torunu Mehmet Yekta Kurt (1) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki Hulusi Korkmaz (55) ile torunu Mehmet Yekta Kurt (1) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10'Uncu kilometresinde meydana geldi. Özlem Korkmaz (31) yönetimindeki 27 US 711 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü Özlem Korkmaz ve yanında bulunan babası Hulusi, annesi Gülümser (51) ile çocukları Ecem Liya (2) ve Mehmet Yekta Korkmaz ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Yekta bebek ile dedesi Hulusi Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dede ve torunun cansız bedenleri otopsi için morga konuldu.

Durumları ağır olan diğer yaralılar ise buradaki müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
SİVEREK'TE KAZA; DEDE VE TORUNU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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