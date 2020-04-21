Siverek'te karantinaya alınan mahalleye gıda malzemesi desteği
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Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Güncel

Siverek'te karantinaya alınan mahalleye gıda malzemesi desteği

Özel kıyafetli jandarmanın köyün girişinde bekleyişi Mahalle girişinde bekleyen zırhlı araç ve jandarma ekibi Mahalleden görünüm Bekleyen mahalle sakinleri Gıda malzemelerinin bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Aşağı...

21.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:29
Siverek'te karantinaya alınan mahalleye gıda malzemesi desteği

Özel kıyafetli jandarmanın köyün girişinde bekleyişi

Mahalle girişinde bekleyen zırhlı araç ve jandarma ekibi

Mahalleden görünüm

Bekleyen mahalle sakinleri

Gıda malzemelerinin bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Aşağı Beşyamaç Mahallesi'ndeki vatandaşların gıda talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Siverek'te karantinaya alınan mahalleye gıda malzemesi desteği

Kaynak: AA

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