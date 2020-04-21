Siverek'te karantinaya alınan mahalleye gıda malzemesi desteği
Özel kıyafetli jandarmanın köyün girişinde bekleyişi Mahalle girişinde bekleyen zırhlı araç ve jandarma ekibi Mahalleden görünüm Bekleyen mahalle sakinleri Gıda malzemelerinin bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Aşağı...
21.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:29
Özel kıyafetli jandarmanın köyün girişinde bekleyişi
Mahalle girişinde bekleyen zırhlı araç ve jandarma ekibi
Mahalleden görünüm
Bekleyen mahalle sakinleri
Gıda malzemelerinin bırakılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Aşağı Beşyamaç Mahallesi'ndeki vatandaşların gıda talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Kaynak: AA