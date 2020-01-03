Siverek'te kar yolları kapattı

03.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:05

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kar yağışı, kırsal mahalle yollarını kapattı



Gece geç saatlerde özelikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre Siverek-Diyarbakır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle aksamalar yaşanırken, ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor.



Okullara ulaşım sağlanamadı



Karacadağ bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çevirme, Ekinci ile Kartal kırsal mahallerinde yolların kapanmasından dolayı öğretmen ve öğrenciler okullara ulaşım sağlayamadı. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın sağlanması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA