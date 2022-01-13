Siverek'te kadınlara yönelik dijital medya okuryazarlık eğitimleri başladı
Siverek Belediye ve Harran Üniversitesi iş birliğince hazırlanan proje kapsamında, kadınlara dijital medya okuryazarlık eğitimleri veriliyor.
Siverek Belediye ve Harran Üniversitesi iş birliğince hazırlanan proje kapsamında, kadınlara dijital medya okuryazarlık eğitimleri veriliyor.
Siverek Belediyesi, Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Siverek Meslek Yüksekokulu'nca hazırlanan "Dijital Okuryazarlık Güvenli Ticaret-Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında kentteki kadınlara yönelik eğitimlere başlandı.
Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın da katıldığı açılış töreninde projenin tanıtımı yapıldı.
Kurulan atölyelerde katılımcılara dijital medyanın kullanımı konusunda eğitim verilecek. Eğitimle, ailelere çocuklarının oynadığı oyunları, izlediği dijital kanalları, katıldığı sosyal paylaşım sitelerindeki zamanını faydalı geçirmelerine yardımcı olacak bilgiler verilmesi hedefleniyor.
Siverek Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü Doçent Doktor Selminaz Adıgüzel, dijital okuryazarlık eğitiminin e-ticaret ve e-pazarlama alanlarında devam edeceği ifade etti.
Fakülte binasında hazırlanan atölyeleri gezen Başkan Çakmak, projeyi desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, kursa katılan tüm kursiyerlere başarılar diledi.
Açılışa Çakmak ve Adıgüzel'in yanı sıra Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu, Dekan Yardımcısı Ragıp Görgün, akademisyenler Hasan Bardakçı, Mücahit Çitil, Abdülkadir Barut, Mustafa Alpsülün, Hasan Celal Balıkçı, Furkan Demirtaş, Kasım Ertürk, Hüseyin Demirbağ ile Mustafa Karadağlı katıldı.
Eğitim sonunda katılımcılara değerlendirme sınavı uygulanarak katılım sertifikası verileceği belirtildi.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri