Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
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Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı

15.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:57
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'İyilikhanem' çarşısı açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahipleri için 'İyilikhanem' çarşısı açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ile İlçe Müftülüğü ortaklığında hayırseverlerin destekleriyle İyilikhanem çarşısı kuruldu. Eski Siverek İlçe Müftülük binasında kurulan İyilikhanem çarşısında temel gıda malzemeleri, giyecek, ayakkabı, temizlik ürünleri gibi malzemeler yer alıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar alışveriş yapar gibi mağazaya gelip ücret ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

İyilikhanem çarşısı projesinin TDV'nin sosyo ekonomik projelerinden biri olduğunu dile getiren İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Hayırseverlerimizin desteğiyle Siverek temsilciliğimizin bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın faydalanması amacıyla 'iyilikhanem, iyilik çarşısı' kurduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız buraya gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Tüm hayırsever vatandaşlarımızın çarşımıza destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Siverek Diyanet Vakfı üyesi İhsan Akpirinç de maddi durumu yerinde olan tüm vatandaşları projeye destek olma çağrısında bulundu

Destek veren hayırseverlerin katılımıyla açılan İyilikhanem çarşısının açılışında yetkililer tarafından destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi takdim edildi. - ŞANLIURFA

Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı
Siverek'te 'İyilikhanem' çarşısı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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