Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
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Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | Güncel

Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kudüs Dayanışma Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in Mescid-a Aksa ve Filistinlilere saldırısı protesto edildi. İlçenin Ayvanat Mahallesinde bulunan Abdulkadir Geylani Camisinde yatsı namazı sonrası bir araya vatandaşlar, İsrail'in saldırısı sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Gıyabi cenaze namazı sonrası platform adına basın açıklamasını okuyan Fikret Aslanparçası, 'Mescid-i Aksa'nın gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında' olduğuna dikkat çekerek, 'Dünyanın ikiyüzlülüğüne rağmen bir halkın direnmeye devam ettiğini' söyledi. Aslanparçası basın açıklamasının devamında," Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, Teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır!

Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır.

Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen, kanı ve terörü desteklemektedir.

Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır.

Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir.

Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati, yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri ikiyüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz.

Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı."

Basın açıklaması sırasında katılımcılar tarafından sık sık, 'Katil İsrail Filistin'den defol' 'Aksa sana canımız feda ' sloganları eşliğinde tekbirler getirildi.

Açıklama sonrası vatandaşlar tarafından Filistin'e destek amaçlı araç konvoyu oluşturularak, ilçe merkezinde korna eşliğinde tur atıldı.

Protesto herhangi bir olay olmadan son erdi.

Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Siverek'te İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da Filistinli gençlere saldırdı
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