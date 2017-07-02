Siverek'te İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolundaki Selimpınar Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. Seda İl'in kullandığı 63 ED 074 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 70 FU 514 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Seda İl ile Melek Halisçakı, Özcan Aykanat ve Fahrettin Karaman yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Seda İl, Şanlıurfa'ya sevk edildi.



- Şanlıurfa