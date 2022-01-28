Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Siverek'te silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - - Siverek'te silahlı kavga 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde yeni adliye sarayı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce husumetli olan 2 grup arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada S.G. olay yerinde, R.T. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayda K.T. ağır yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Polis yeni bir olayın olmaması için, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralı K.T. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Siverek'te iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Siverek, kavga, Ölü, 3. Sayfa, Haber

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