Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
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Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı

Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce 2 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, Siverek Belediye Meclis Üyesi ve kanaat önderlerinden Hasan İzol'un araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir süre önce 2 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumet, Siverek Belediye Meclis Üyesi ve kanaat önderlerinden Hasan İzol'un araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Küçük Öğın Mahallesi'nde bir süre önce 2 akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle her iki aile arasında husumet başladı. Olayı haber alan Siverek'in kanaat önderlerinden Belediye Meclis Üyesi Hasan İzol, husumetin büyümemesi ve kan davasına yol açmaması için her iki aileyle görüşerek, husumetli aileleri bir araya getirerek barıştırdı.

Kavgalı her iki aile fertleri, olayın büyümesine engel olduğu ve barışı sağladığı için İzol'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı
Siverek'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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