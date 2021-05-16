SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI
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SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Siverek ilçesi Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Budacı ve Çulcu aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Budacı ailesinden Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat Budacı (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI
SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI
SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI
SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SİVEREK'TE HUSUMETLİ İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK VE SOPALI KAVGA 8 YARALI - Haberler
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