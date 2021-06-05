Siverek'te husumetli aileler barıştı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 3 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan iki ailenin fertleri, kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde 3 ay önce 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan iki ailenin fertleri, kanaat önderlerinin girişimi sonucu barıştı.

Mart ayında Siverek ilçesi Hürriyet Caddesi Lezgo Parkı yakınlarında iki grup arasında çıkan kavgada Rıdvan Gez (31), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Gez ve Akpirinç aileleri arasındaki husumetin büyümemesi için iki ailenin ileri gelenleri ve kanaat önderi Ahmet Ersin Bucak, tarafların barışmaları için arabuluculuk yaptı. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün dinlenme tesisinde barış yemeği düzenlendi. Kuran okunmasıyla başlayan ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı yemeğe, her iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Duaların okunmasının ardından, birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin