ŞANLIURFA (Habermetre) - SİVEREK'TE HÜKÜMLÜLER ÜRETTİKLERİ MISIRIN HASADINI YAPTI

Şanlıurfa'daki Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yer alan tarımsal alanda çiftçilik eğitimi alıp meslek edinen hükümlülerin ektiği silajlık mısırın hasadı yapıldı.

Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, kendileri için ayrılan arazide verilen eğitimle çiftçiliğin inceliklerini öğrenip hem meslek sahibi olmanın hem gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. İşyurdu Müdürlüğüne bağlı tarım ürünleri üretim iş kolunda çalışan hükümlüler, kendileri için ayrılan 250 dönüm arazide tarımsal üretim gerçekleştiriyor.

453 TON MISIR ÜRETTİLER

İşyurdu faaliyetlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hükümlüler, ikinci ürün olarak ekimini gerçekleştirdikleri mısırın hasadını yaptı. Tarımsal üretimin her aşamasında görev alan hükümlüler, bu yıl içinde 100 dönüm alanda 453 ton silajlık mısır, 150 dönüm alanda ise 73 tona yakın buğday üretti. Ayrıca yaklaşık 85 ton saman üretimi yapıldı.

"CEZAM BİTİNCE DE ÖĞRENDİĞİM İŞİ DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Hükümlülerden M. F. A., ceza infaz kurumundaki tarımsal faaliyetlerle bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da gelir elde ettiğini belirterek, "Bir süre önce ektiğimiz mısırın hasadını yaptık. Tarlada çalışmak bana huzur veriyor. Toprakla iç içe olmakla huzur bulduğum gibi mesleği öğreniyorum. " diye konuştu. Bir diğer hükümlü R. Y. de, ceza infaz kurumunda aldığı eğitimle çiftçiliği öğrendiğini ifade ederek, "Daha önce buğday, şimdi de mısır hasadı yaptık. Verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Cezam bitince de öğrendiğim işi devam etmeyi düşünüyorum. " şeklinde konuştu.

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