Siverek'te Hayvan Pazarında Yoğunluk

Şanlıurfa Siverek ilçesinde canlı hayvan pazarında arife günü yoğunluk yaşandı.

Kurbanlık alımını arife gününe bırakanlar Siverek'teki canlı hayvan pazarında yoğunluk oluşturdu. Pazarda, büyükbaş kurbanlıklar satıcılarının yüzünü güldürürken, küçükbaş hayvanlara ilginin daha az olduğu belirtildi.

İlçede 20 yıldır hayvancılık yapan Hasan Fener, küçükbaş hayvan satışında geçen yıllara oranla azalma olduğunu ifade ederek, "Küçükbaş hayvanların fiyatı bin liradan başlarken hayvanın yaşı ve durumuna göre fiyat değişiyor. Bu yıl büyükbaş hayvanlara yoğun ilgi daha fazla oldu. Büyükbaş hayvan sahipleri ellerinde bulunan hayvanları satarken küçükbaş hayvan sahipleri bayramda da kurbanlıkları satmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Ali Serçek de büyükbaş hayvan fiyatlarının geçen seneye göre arttığını söyledi.

Kurban fiyatlarında düşüş beklemediklerini anlatan Serçek "Geçen seneye oranla bu sene büyükbaş hayvanlarda fiyat artışı görüldü. Buna rağmen büyükbaş hayvanlar elimizde kalmadı. Büyükbaş hayvan fiyatları bu sene 6 bin liradan başlamasına rağmen pazarda bulunan hayvanlara ilgi yoğun oldu." dedi.