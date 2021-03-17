ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
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ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor

17.03.2021 21:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:28

Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyorŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu.

Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, gölete balık tutmaya giden 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. 3 arkadaştan 1'i yüzerek kurtulurken, diğer 2'si ise suda kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Soydan mahallesinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Balık tutmaya giden 3 arkadaş, tekne ile gölete açıldı. Kısa süre sonra rüzgar nedeniyle alabora olan teknede bulunan Jiyan Kendiş (19), Ahmet Mendeş (22) ve Mahmut Kendiş (25), suya düştü. Gençlerden Mahmut Kendiş yüzerek sudan çıkmayı başarırken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen su altı arama kurtarma ekipleri, iki gencin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlattı. Ancak ekipler hava şartları ve karanlıktan dolayı arama çalışmalarına ara verdi. Arama çalışmalarının sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Gölette kaybolan iki gencin yakınları ise gölet kenarında çalışılmaları gözyaşları içerisinde takip etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor
ŞANLIURFA Siverek'te, gölette alabora olan teknedeki 3 arkadaştan 1'i kurtuldu; 2'si aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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