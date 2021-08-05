Siverek'te fırtına marketin içecek dolabını devirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir marketin önündeki içecek dolabı devrildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğle saatlerinden sonra aniden çıkan fırtına ilçe sakinlerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgar Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir marketin soğuk içecekler dolabını devirdi, dolap içerisinde bulunan çok sayıda içecek kullanılamaz hale geldi. Fırtınanın dolapları devirme anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Market İşletmecisi Şiar Tüysüz, yaptığı açıklamada, "Bugün Siverek'te büyük bir fırtına çıktı, bizimde soğuk içecekler dolaplarımızı devirdi, içinde bulunan soğuk içecekler hepsi kırıldı" dedi - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı