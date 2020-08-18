Siverek'te fırınlara denetim Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fırınlarda denetim gerçekleştirildi.

Siverek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan fırınlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında denetimler yaptı.

Fırın işletmecileri ve çalışanlarını önlemlere uymaları konusunda uyaran zabıta ekipleri, önlemlere uyan esnaflara ise teşekkür etti.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde ekip sayısının arttırılarak denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ekiplerimizce ilçede faaliyet gösteren iş yerleri düzenli olarak denetlenmekte olup eksiği bulunan iş yeri sahipleri uyarılmaktadır. Daha sonraki süreçte noksanlıklarını gidermeyen iş yeri sahiplerine yönelik idari para cezası uygulanmaktadır. Halkımızın sağlığının korunması ve hijyenik ortamda üretim yapılmasını sağlamak amacıyla denetimlere aralıksız devam edilecektir."

Fırınlardaki denetimlerin son dönemde arttırıldığını belirten fırıncı esnafı Ferhat Çetik ise denetimler sayesinde esnafın daha dikkatli davrandığını belirtti.

Kaynak: AA