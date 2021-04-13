Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı
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Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı Üzerindeki 3 kişinin savrulduğu motosiklet kazanın ardından alev alev yandı Kazadan sonra olay yerinde toplanan kalabalık korona virüs tedbirlerini unuttu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün...

Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı

Üzerindeki 3 kişinin savrulduğu motosiklet kazanın ardından alev alev yandı

Kazadan sonra olay yerinde toplanan kalabalık korona virüs tedbirlerini unuttu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsünün ehliyeti bulunmayan bir motosiklet ile kamyon çarpıştı. Motosiklet üstünde bulunan 3 kişi savrularak yaralanırken, kazanın ardından alev alan motosiklet kül oldu

Kaza Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı diş hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ersin K, idaresinde ki 21 ABR 516 plakalı Mercedes markalı kamyon otogar kavşağı istikametine seyri sırasında Çermik yolu üzerinden karşı şeride geçmek için manevra yaptığı esnada, Otogar Kavşağı istikametinden Feribot Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan Ramazan E, ödaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletin sağ yan kısmına çarptı. Çarpma sonucu motosiklet üzerinde olan sürücü Ramazan E. ile birlikte Zehra Betül E, Muhammet Eren E ve Samet E. Yaralandı. Motosiklet ise çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan motosikleti söndürürken, yaralılara ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı...Kamyon ehliyetsiz motosikletli ile çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR

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