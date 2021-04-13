Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı
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Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile kamyon çarpıştı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile kamyon çarpıştı. Motosiklette bulunan 4 kişi savrularak yaralanırken, kazanın ardından alev alan motosiklet kül oldu.

Kaza, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı diş hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ersin K. idaresindeki 21 ABR 516 plakalı Mercedes marka kamyon Otogar kavşağı istikametine seyri sırasında Çermik yolu üzerinden karşı şeride geçmek için manevra yaptığı esnada, Otogar kavşağı istikametinden Feribot kavşağı istikametine seyir halinde olan Ramazan E, idaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletin sağ yanına çarptı. Çarpma sonucu motosiklette bulunan sürücü Ramazan E. ile Zehra Betül E., Muhammet Eren E. ve Samet E. yaralandı. Motosiklet ise çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin olayı bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yanan motosikleti söndürürken, yaralılara ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yerine gelen polis ekipleri ise karayolunda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı
Siverek'te faciaya kıl payı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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