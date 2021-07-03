Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
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Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geç saatlerde patlayan elektrik trafosu, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geç saatlerde patlayan elektrik trafosu, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi, Saray Kent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geç saatlerde elektrik trafosu aniden yanmaya başladı. Yanmayla birlikte peş peşe bomba gibi patlamalar çıkaran trafo mahallede korkulu dolu anlara neden oldu. Elektrik trafosu yanında bulunan ağaçlara da sıçrayan alevler, elektrik şirketi elamanları ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
Siverek'te elektrik trafosu bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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