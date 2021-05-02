Siverek'te, elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Mahallede panik yaşanırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN