Siverek'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Siverek'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

16.08.2019 16:49
Siverek'te elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dalgıca kablo taktığı sırada akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çaylarbaşı Mahallesi'nde tarla sulamak amacıyla kurduğu dalgıca elektrik kablosunu bağlamak isteyen Turan Tayyan (38), akıma kapıldı. Ağır yaralanan Tayyan, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste müdahale edilen Tayyan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tayyan'ın cenazesi ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa'ya gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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