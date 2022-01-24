- Siverek'te ekipler 2 bebek için seferber oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine ulaşamayan anne ve çocukları için UMKE ve Belediye ekipleri seferber oldu.

SİVEREK, ŞANLIURFA (İHA) - - Siverek'te ekipler 2 bebek için seferber oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezine ulaşamayan anne ve çocukları için UMKE ve Belediye ekipleri seferber oldu. Anne ve bebekler hastaneye ulaştırdı.

Kırsal Ergen Mahallesi'nde rahatsızlanan iki bebeğe kar ve tipi nedeniyle ulaşılamadığı bilgisi üzerine UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve Belediye ekipleri seferber oldu. Karla kaplı yolu uzun uğraşlar sonucu açan ekipler, anne ve 2 çocuğuna ulaşarak, hastaneye yetiştirdi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ta bölgeye giderek yol açma çalışmalarını takip etti.

Kar yağışının tüm bölgeyi etkisi altına aldığını dile getiren Başkan Ayşe Çakmak, "Öyle sanıyorum ki kar yağışı şu anda yaklaşık bir metreyi buldu ve tüm ekiplerimizi seferber ettik. Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde bölgede dozerler yol açma çalışması yapıyor. Biz insanüstü bir çaba sarf etsek de bu bir doğa olayıdır. Bunu da el ve güç birliğiyle atlatacağız. Gelen bütün ihbarları titizlikle takip edip vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz kar yağışının başladığı andan bu yana gece gündüz aralıksız mücadele ediyor. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıyor. Valiliğimiz ve belediyemiz bünyesindeki kriz masasında gelen ihbarları birlikte yöneterek süreci iyi bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ekiplerce hastaneye ulaştırılan bebekleri ziyaret eden Başkan Ayşe Çakmak, Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül dede ve anneye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. Kilometresinde mahsur kalan onlarca araca ulaşan ekipler, burada yoğun çalışma sonucu araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak bölgeye giderek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.