Siverek'te ekinler buz tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siverek'te ekinler buz tuttu

15.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:57
Siverek'te ekinler buz tuttu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler buz tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle ekinler buz tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırsal mahallelerde don ve buzlanma yaşandı. Bölgede yeterince yağışların yağmaması nedeniyle ekinlerini yağmurlama sistemi ile sulayan çiftçiler, sabah saatlerinde suladıkları ekinlerinin buz tuttuğunu görünce, ne yapacaklarını şaşırdı. Bölgede yağış olmaması nedeniyle zor zamanlar geçirdiklerini belirten çiftçiler, buzlanma olayıyla da zarar uğradıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Siverek'te ekinler buz tuttu
Siverek'te ekinler buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Prens Harry Demet Akbağ Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Metin Oktay Halis Özkahya Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siverek'te ekinler buz tuttu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 12:58:29. #1.16#
title