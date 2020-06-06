Siverek'te devrilen otomobildeki çift yaralandı Siverek'te devrilen otomobildeki çift yaralandıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi.

Siverek'te devrilen otomobildeki çift yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü Ahmet İnecik ile yanındaki eşi Saadet İnecik yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet İnecik yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. Ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Saadet İnecik yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA