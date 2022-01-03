Siverek'te çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı - Haberler
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Siverek'te çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı

Siverek'te çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Siverek ilçesinde çölyak hastasına glütensiz ürün yardımında bulunuldu.

Siverek ilçesinde çölyak hastasına glütensiz ürün yardımında bulunuldu.

Siverek Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür Mahmut Bahçıvan, çölyak hastalarına yönelik 3 aylık periyotlar halinde yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatı doğrultusunda 180 çölyak hastasına glütensiz ürün ulaştırdıklarını belirten Bahçıvan, bu yıl da hazırlanan plan doğrultusunda glütensiz ürünlerin dağıtımına devam edeceklerini ifade etti.

Ailesindeki çölyak hastaları için temin edilen ürünleri alan Mehmet Bağcı da üçüncü kez gıda yardımlarını aldığını, yardımların devam etmesi temennisinde bulunarak belediyeye teşekkür etti.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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