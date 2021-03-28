Siverek'te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı
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Siverek'te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siverek'te çobanların arazi kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Şanlıurfa'da yalnızca ilkbaharda yetişen ve kebabı yapılan Keme mantarının kilosu 150 liradan satılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç ile Taşıkara kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanan her 2 mahalle çobanları arasında, tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, her 2 mahalle sakinlerinin kavgaya dahil olmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Olayı haber alan çevre mahalleler ve jandarma kavga eden her iki mahalle sakinlerini ayırırken, kavgada taş darbeleriyle hafif yaralanan 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve Çevik Kuvvet bölgede yeni bir olayın olmaması için tedbirler alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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