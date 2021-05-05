Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2015 yılında işlenen cinayetin zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2015 yılında işlenen cinayetin zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerce, geçmiş yıllarda işlenen cinayet zanlıları bir bir yakalanıp mahkemeye çıkartılıyor. 2015 yılında İlçeye bağlı Fırat Mahallesinde Sait K. isimli şahsı öldürdükleri iddiasıyla aranan 5 kişi, ilçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde tespit edildi. Aranan 5 şüpheli Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır illerinde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, Siverek Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.A ve R.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı
Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, korkunç cinayeti annesiyle planlamış
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs, korkunç cinayeti annesiyle planlamış
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı, alışverişe dalan kadının telefonunu böyle çaldı
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Salih Uçan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 20:22:38. #1.14#

title