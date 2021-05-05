Siverek'te cinayet zanlıları 6 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2015 yılında işlenen cinayetin zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2015 yılında işlenen cinayetin zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan ekiplerce, geçmiş yıllarda işlenen cinayet zanlıları bir bir yakalanıp mahkemeye çıkartılıyor. 2015 yılında İlçeye bağlı Fırat Mahallesinde Sait K. isimli şahsı öldürdükleri iddiasıyla aranan 5 kişi, ilçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde tespit edildi. Aranan 5 şüpheli Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır illerinde yapılan eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler, Siverek Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.A ve R.A. tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı