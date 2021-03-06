ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
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ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı

06.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:09

Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Taşıkara Mahallesi sakinleri, kuraklık endişesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesi Taşıkara Mahallesi sakinleri, kuraklık endişesi nedeniyle yağmur duasına çıktı. Mahalleli, 60 yıllık geleneklerini sürdürdükleri yağmur duasında 7 küçükbaş hayvanı da kurban olarak kesti.

Taşıkara Mahallesi ile çevre mahallelerden gelen yüzlerce kişi, mahalle dışındaki tepe noktaya çıkarak 7 küçükbaş hayvan kesti. Kesilen kurbanlardan yemek hazırlanırken, mahalleli de yağmur duası yapıp, namaz kıldı.

Mahalle sakinlerinden Hacı Kızılateş, kuraklık endişesi yaşadıkları için yağmur duası yaptıklarını aynı zamanda yıllardır devam eden geleneklerini de sürdürdüklerini söyledi. Kızılateş, her yıl mart ayında tepe noktaya çıkarak kurban kesip, yağmur duası yaptıklarını kaydetti. Yağmur duasının ardından mahalle sakinleri, birlikte yemek yedi.

ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı
ŞANLIURFA Siverek'te çiftçiler, yağmur duasına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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