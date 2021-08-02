Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
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Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çaylarbaşı kırsal Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerinin kuruduğunu iddia ederek, elektrik dağıtım trafosu önünde toplanıp DEDAŞ'ı protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra Siverek-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapatmak istedi. Polis ve çiftçiler arasında yaşanan kısa süreli arbedeye İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan müdahale ederek, çiftçileri yolu kapatmamaları konusunda ikna etti.

Burada çiftçiler adına bir konuşma yapan Ramazan Sürücü, "Kırsal mahallemizde yaşanan elektrik kesintileri ve düşük voltaj trafolarımızı çalıştırmıyor. Çalışmayan trafolar ekinlerimize büyük zarar veriyor. Tarlayı sulayan dinamolar, düşük voltaj ve elektrik kesintileri maalesef trafolarımıza zarar veriyor. Yetkililerin bir an önce sorunlarımızın çözümü için adım atması gerekiyor. Çiftçiler olarak bu yıl kuraklığın da vermiş olduğu zararın yanı sıra elektrik kesintileri ve trafo arızaları da üstüne gelince içinden çıkamaz bir duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Bir süre DEDAŞ trafo merkezi önünde bekleyen çiftçiler, İlçe Emniyet Müdürü Bilgehan'ın ikazı üzerine olaysız dağıldı. - ŞANLIURFA

Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti
Siverek'te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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