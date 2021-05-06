Siverek'te çevre yolu için çalışmalar başladı

Siverek Belediyesi tarafından, yeni çevre yolunun yapılması için çalışmalara başlandı.

Siverek Belediyesi tarafından, yeni çevre yolunun yapılması için çalışmalara başlandı.

Kent merkezi ve ana yolların trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak olan çevre yolu projesinde çalışmalar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Fırat Mahallesi'nde başladı.

Şanlıurfa - Adıyaman - Siverek kara yollarını birbirine bağlayacak çevre yolunun, 25 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

Fırat Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceleyen Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, mahalle sakinleriyle görüştü.

Proje hakkında bilgi alan Başkan Ayşe Çakmak yaptığı açıklamada, "Son derece modern ve ihtiyaca cevap verecek nitelik bir çalışmaya imza attık. Duble olmasının yanı sıra gerek kaldırımları gerekse refüjleriyle ilçemize yakışır bir güzel çevre yolu çalışması başlattık. Muhtarımız başta olmak üzere Fen İşleri Müdürümüz ve mahalle sakinlerimizle başlatılan çalışmaları inceledik. Çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum ki alternatif bir çevre yolumuz olacak. Kent merkezindeki trafiğin de bir nebze rahatlatılmasına önemli katkı sağlayacak çevre yolunun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Çakmak ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Ahmet Özbakan da, çevre yolu projesinin yapımına başlanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı