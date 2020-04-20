Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyorŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendirerek ana caddeleri dezenfekte etti.

Siverek'te cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını değerlendirerek ana caddeleri dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü koronavirüs salgını riskinin en aza indirilmesi çalışmaları kapsamında ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında Hasan Çelebi, Camikebir, Güney ve Ayvanat mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü deterjanlarla yıkayarak dezenfekte etti. Kaynak: DHA