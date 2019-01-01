Siverek'te Buzlanma Kazası
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, buzlanma nedeniyle şarampole düşen otomobil, vinçle çıkarıldı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, buzlanma nedeniyle şarampole düşen otomobil, vinçle çıkarıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Büyük Yakıtlı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Yeniay yönetimindeki 29 AAB 896 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otomobilin sürücüsü yara almazken, toprağa saplanan otomobil ise vinçle çıkarıldı. Polis, yollarda güvenlik önlemi alarak sürücüleri buzlanma konusunda uyardı. - Şanlıurfa
Kaynak: DHA