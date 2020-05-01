Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı
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Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı

Siverek'te bir mahalle karantinaya alındı
01.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:31

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Eğriçay Mahallesi'nde bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine, mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Eğriçay Mahallesi'nde bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine, mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan bin 800 nüfuslu Eğriçay Mahallesi'ne bir süre önce İstanbul'dan geldiği öğrenilen bir kişide koron virüs çıkması üzerine, Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan vatandaş da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrasında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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