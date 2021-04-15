Siverek'te bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek
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Siverek'te bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Siverek'te bayat ekmek kutularıyla israfın önüne geçilecek

Siverek Belediyesi israfın önüne geçmek ve sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla bayat ekmek kutusu uygulamasına başladı.

Siverek Belediyesi israfın önüne geçmek ve sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla bayat ekmek kutusu uygulamasına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki park ve bahçelere kurulan bayat ekmek kutularıyla bir yandan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması hedeflenirken aynı zamanda israfın önüne geçilmesi planlanıyor.

İlk etapta kentin farklı merkezlerine 100 bayat ekmek toplama kutusu yerleştirilirken rağbet görmesi durumunda sayının arttırılabileceği belirtildi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışma yaptıklarını dile getiren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Şehrimizde ekmek israfını ve bayatlayan ekmeklerin çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde farklı noktalara yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını artırmayı planlıyoruz. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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