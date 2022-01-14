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Son dakika! Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde parklardaki banklara zarar verip demirlerini çalan 4 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Siverek'te son zamanlarda parklardaki banklara zarar verilerek demirlerinin çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Masası ekiplerince bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekipler banklara zarar vererek demirleri çalan 4 kişinin eşkalini tespit etti.

Eşkalleri tespit edilen M.Ş., S.D., İ.H.S. ve H.Ş. ekiplerce yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada M.Ş., S.D. ve İ.H.S. mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.Ş. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin banklardan söktükleri demirlerle yürüdükleri görülüyor.

Son dakika! Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada

Son dakika! Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada

Son dakika! Bank demirlerini çalan 4 zanlı kamerada

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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