Siverek'te arazi yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi çıkan arazi yangını vatandaşların çabasıyla söndürüldü.

Payamlı Mahallesi yakınlarındaki bölgede çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarla birlikte yayılan alevlerin ekili alan ve mahallenin yakınında bulunan ormanlık alana ilerlediğini fark eden mahalle sakinleri, çevreyi traktörle kazarak önlem almaya çalıştı.

Kadınların da katıldığı söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Hayvanların otlatıldığı ve kuru otların bulunduğu yaklaşık 300 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA