Siverek'te "anne çocuk el ele Kur'an öğrenmeye projesi"

24.09.2019 14:54

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "anne çocuk el ele Kur'an öğrenmeye" projesi kapsamında program düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Siverek ilçesinde anneler ve çocuklar, birlikte Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Siverek İlçe Müftülüğü, 4-6 yaş grubu ve yetişkinlere yönelik 2019-2020 Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla program düzenledi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kursta düzenlenen programda çocuklara ana sınıfında eğitim verilirken, anneler ise bir başka sınıfta eğitim aldı.

Açılış programına katılan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, eğitim gören çocuklara oyuncak verip bir süre sohbet etti.

Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş çalışma ile ilgili, "Amacımız çocuklarımızın ve annelerimizin boş vakitlerinde buraya gelerek din ve değerler eğitimi görmeleridir. Genel itibarıyla çocuklarımıza yönelik ana okul programı uygulandığı gibi günlük yaşamlarında kullanılan ahlaki ve faziletli davranışlar da öğretiliyor." dedi.

Kaynak: AA