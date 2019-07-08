Siverek'te anız yangını

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde ekili tarlalara sıçrayan anız yangınında 400 dönüm ekili buğday kül oldu.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Görakar Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, çevrede bulunan hasadı yapılmamış buğday tarlalarına sıçradı. Mahalle sakinleri traktör yardımıyla yangının diğer ekili alanlara sıçramasını engelemek için büyük mücadele verdi. İtfaiye ve vatandaşların 2 saatlik çabasıyla söndürülen yangında 400 dönüm ekili buğday yanarak kül oldu.

Kaynak: DHA