Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
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Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 2 aile arasında mera nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Siverek'te akrabalar arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
28.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:34

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba 2 aile arasında mera nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Aşağı Taşlı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, akraba aileler arasında mera nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda Bedir, Ali, ve Amine D. ile Ayser Ö.Yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Jandarma, yeniden kavga çıkması ihtimaline karşı mahallede ve hastane önlem alırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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