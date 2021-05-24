ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remziye Y. (26) ile Cebrail O. (14) silahla yaralandı.

Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Ferhat O. gözaltına aldı.

ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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