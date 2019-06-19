Siverek'te 6 cana mal olan silahlı kavgada ne oldu: Tarafların iddiaları ve tepkiler
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 Haziran günü yaşanan silahlı kavgada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre İzol ailesinin bazı fertleri 'arazi meselesi' yüzünden akrabalarına silahla saldırdı. Valilik olayla ilgili 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 15 Haziran günü yaşanan silahlı kavgada en az 6 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre İzol aşiretine mensup bir grup, silahlarla akrabalarının evini basarak etrafa ateş açtı. 4 kişi olay yerinde can verirken, 2 yaralı saldırıdan hemen sonra yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valiliği 3 kişinin tutuklandığını, şüpheli 3 kişinin ise hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Ölenlerin isimlerinin Zozan İzol (42), Meral İzol (42), Mustafa Serdar İzol (22) ve Hakkı İzol (49), Rıdvan Buluş (30) ve Serdar Delen (31) olduğu öğrenildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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