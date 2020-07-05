Siverek'te 50 dönümlük buğday ekili tarla çıkan yangında kül oldu
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Siverek'te 50 dönümlük buğday ekili tarla çıkan yangında kül oldu

- Siverek'te 50 dönümlük buğday ekili tarla çıkan yangında kül oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday tarlası kül oldu.

05.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:48

- Siverek'te 50 dönümlük buğday ekili tarla çıkan yangında kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm buğday tarlası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Üstüntaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Serdar Ayata'ya ait 80 dönümlük buğday tarlasından geçen enerji nakil hattının telinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, olayı tarla sahibine ve jandarma ile itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekipleriyle birlikte mahalle sakinleri traktörle müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu çıkan yangın kontrol altına alınırken, 50 dönüm arazi kül oldu.

Yangının çıkış sebebinin enerji hattından kopan telin neden olduğunu iddia eden mahalle sakinlerinden Emin Ayata," Baktım tel koptu ve telden çıkan kıvılcımlarla tarla alev aldı. Tarla sahibi ve mahalleliye haber verdim. Biz de müdahale etmeye çalıştık. Kısa sürede itfaiye ekipleri de geldi ama tüm müdahaleye rağmen yaklaşık 50 dönüm yandı" dedi

Tarla sahibi Serdar Ayata ise," Sabah biçerdöveri bekliyordum, gelip bu tarladaki mahsulümü toplayacaktım. Bana telefon geldi, dediler tarlan yanıyor. Mahalle sakinleriyle birlikte traktörlerle geldik ve yangına müdahale ettik ama yinede 50-60 dönüm buğday ekili arazim yandı. Yangının kopan enerji hattının telinden dolayı olduğunu tahmin ediyoruz, mağdurum" diye konuştu.

(MB-Şİ-LO-Y

Siverek'te 50 dönümlük buğday ekili tarla çıkan yangında kül oldu

Kaynak: İHA

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