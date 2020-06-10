Siverek'te 400 dönüm ekili arazi yandı ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında, 400 dönüm ekili arazi yandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde çıkan yangında, 400 dönüm ekili arazi yandı.

Gerçek Mahallesi'nde, İsmet Küçükbayrak'a ait arpa ekili tarlada, enerji hattının kopması sonucu yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, traktörler ile müdahale eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile belediyenin su tankerleri sevk edildi. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 400 dönümlük ekili arazinin yandığı belirtildi.

Kaynak: DHA