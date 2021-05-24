Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin öldüğü kavganın failleri, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde biri anne karnındaki bebek olmak üzere 4 kişinin öldüğü kavganın failleri, Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin haya hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. Kavgada darp edilen ve hastanede tedavi altına alınan 9 aylık hamile Emine D.'nin karnındaki bebeği de kurtarılamadı.

Zanlılar Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Şanlıurfa Valiliği, kavganın zanlıları olduğu belirlenen 4 kişinin Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "22 Mayıs 2021 tarihinde 09.30 sıralarında İlimiz Siverek ilçesi Taşlı Mahallesi'nde akraba iki aile arasında meydana gelen silahlı kavga olayının A.D., M.D., B.D. ve H.D. adlı firari şahısları, Suruç ilçemizden Suriye ülkesine kaçacakları yönünde edinilen bilgiler üzerine, 24 Mayıs 2021 günü yapılan fiziki takibin ardından Hilvan - Diyarbakır karayolunda düzenlenen operasyon sonucu kaçmaya çalıştıkları aracın içerisinde bir adet kaleşnikof marka piyade tüfeği ile birlikte yakalanmışlardır" ifadeleri kullanıldı.

Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde can verdi
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
İstanbul'un göbeğinde yaşanan rehine dehşetinden yeni görüntüler! Pakistanlıyı tavana asıp, saatlerce sallandırmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Sedat Peker Binali Yıldırım Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siverek'te 4 kişinin öldüğü kavganın failleri Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 21:35:47. #1.15#

title