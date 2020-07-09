Siverek'te 30 kilo esrara, 3 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
09.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:28
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele bürosu ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Siverek-Diyarbakır karayolunda kontrol noktası oluşturan ekipler plakası belirlenen 2 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 30 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA