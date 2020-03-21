Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 dilde uyarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 3 dilde uyarıldı.

Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 3 dilde uyarıldı.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araçlarla mahallelerde Türkçe, Kürtçe ve Zazaca koronavirüs nedeniyle alınması gereken önlemleri anlattı.

Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, vatandaşların koronavirüse karşı korunmasına yönelik tüm önlemlerin alındığını belirterek, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın konuyu daha ciddiye almaları açısından anlayabilecekleri dillerde anonslarla uyarılarda bulunduk. Bunun yanı sıra zabıta ekiplerimiz halka açık alanlarda gezerek yine 3 dilde bilgilendirmelere devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA