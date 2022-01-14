Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ; gece saatlerinde Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sürücüleri belirlenemeyen 23 FS 310 plakalı, 63 EC 061 plakalı ile 70 AAZ 297 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında Hacı S. (26), Merve S. (22), Hicri D. (47) ve Ramazan K. (25) yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Siverek'te 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

 Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı

Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı

 Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, polisten kaçamadı

Yalnız çocukları takip ederek tacizde bulunan sapık, polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title